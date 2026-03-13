Ulta Beauty se méfie de la pression exercée par les "conflits mondiaux" sur les consommateurs, alors que l'objectif de bénéfices n'est pas atteint

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire sur la conférence téléphonique) par Juveria Tabassum et Sanskriti Shekhar

Ulta Beauty ULTA.O a annoncé des bénéfices annuels inférieurs aux estimations des analystes en raison de la hausse des coûts qui pèse sur les marges, et a mis en garde contre l'impact potentiel des "conflits mondiaux", ce qui a fait chuter ses actions de 8 % dans les échanges prolongés de jeudi.

Pour attirer des clients plus jeunes et plus aisés, Ulta s'est appuyé sur des marques haut de gamme appartenant à des célébrités, telles que la ligne de soins capillaires Cecred de Beyonce et Fenty Skin Body de Rihanna, tout en lançant des campagnes de vacances mettant en scène Khloe Kardashian et Paris Hilton.

Ulta a également acquis l'année dernière la chaîne britannique Space NK afin de s'implanter au Royaume-Uni, d'accélérer son expansion internationale et d'exploiter le marché en pleine croissance des soins de la peau.

"Nous sommes optimistes quant aux opportunités à venir, tout en restant attentifs et prudents alors que nous naviguons dans un environnement caractérisé par une incertitude mondiale permanente et une volatilité économique potentielle", a déclaré la directrice générale Kecia Steelman, qui a pris les rênes de l'entreprise en janvier 2025.

L'escalade des tensions au Moyen-Orient a provoqué une flambée des prix de l'énergie et perturbé le transport maritime mondial, ce qui fait craindre une pression économique sur les consommateurs, qui sont déjà aux prises avec l'inflation aux États-Unis.

Les acheteurs à revenus faibles et moyens, en particulier, ont réduit leurs dépenses discrétionnaires, consacrant une plus grande partie de leur budget restreint aux produits de première nécessité tels que les produits d'épicerie.

Bien qu'Ulta ait dépassé les prévisions de ventes pour le trimestre des fêtes de fin d'année, sa marge d'exploitation est tombée à 12,2 %, contre 14,8 % l'année précédente.

L'entreprise prévoit une croissance des ventes comparables de 2,5 % à 3,5 % pour l'exercice 2026, ce qui représente un net recul par rapport à l'augmentation de 5,4 % enregistrée en 2025.

La société est également confrontée à une concurrence intense de la part de Target TGT.N et de Walmart WMT.O , qui élargissent leur offre de produits de beauté et profitent de l'essor de la demande pour les produits de K-beauty.

"La position d'Ulta Beauty en tant que distributeur spécialisé en produits de beauté dominant n'est pas remise en question, mais Sephora, Amazon et une vague croissante de marques directes au consommateur sont tous en concurrence pour le même portefeuille de consommateurs", a déclaré Ethan Feller, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"Le fait d'être le leader ne vous met pas à l'abri d'une compression des multiples lorsque l'évaluation est élevée par rapport au profil de croissance."

Le mois dernier, Estee Lauder EL.N a également prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations alors qu'il navigue dans une demande atone en Amérique et qu'il investit dans des niveaux de prix plus élevés et intensifie ses efforts de marketing dans le cadre d'une réorganisation sous l'égide de son nouveau directeur général.

Ulta prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 28,05 et 28,55 dollars, le point médian étant inférieur aux attentes des analystes (28,40 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses plus élevées dues aux investissements dans la rémunération et l'expansion internationale ont été une cause de légère inquiétude, a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Les analystes ont également noté que les actions d'Ulta, qui ont clôturé à 624,70 dollars jeudi et ont augmenté de 39 % en 2025, étaient chères au moment de la publication du rapport trimestriel.

Ulta prévoit une croissance de ses ventes nettes annuelles de 6 à 7 %, alors que les analystes estiment une hausse de 5,94 %.