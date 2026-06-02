Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande croissante de produits haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, ainsi que de précisions aux paragraphes 4 et 8) par Anuja Bharat Mistry et Arriana McLymore

Le distributeur de cosmétiques Ulta Beauty

ULTA.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mardi, pariant que la réduction des pertes liées aux stocks et la demande soutenue pour les produits haut de gamme contribueront à compenser la hausse des coûts liés à l'expansion des magasins et au marketing.

Bravant le ralentissement mondial du secteur du luxe, Ulta Beauty a enregistré de solides ventes dans l'ensemble de ses magasins, portées par des clients aisés et jeunes qui dépensent sans compter pour des marques de parfums et de soins de la peau tendance et à forte marge. Son action a bondi de 7 % en séance prolongée.

« En termes de parts de marché, nous avons gagné des parts dans le secteur des produits de beauté haut de gamme, et nous sommes restés à peu près stables dans le secteur des produits de beauté grand public », a déclaré la directrice générale Kecia Steelman lors de la conférence téléphonique post-résultats.

Les ventes comparables ont augmenté de 5,3 % au cours du trimestre clos le 2 mai, contre une hausse de 2,9 % il y a un an. Les analystes s'attendaient à une hausse des ventes de 4,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Ulta Beauty a également lancé des marques appartenant à des célébrités, telles que Fenty Beauty de Rihanna, Rare Beauty de Selena Gomez et Cecred de Beyoncé, afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs.

« La société continue de surpasser les autres détaillants de produits de beauté, tels que les grands magasins », a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Ulta Beauty prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 28,36 et 28,80 dollars, contre une prévision antérieure de 28,05 à 28,55 dollars.

Elle a publié un bénéfice par action de 7,74 dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 6,86 dollars.