Ulta Beauty cible une légère progression de ses ventes pour 2025

Le bénéfice dilué par action est attendu en baisse et devrait se situer entre 22,50 et 22,90 dollars.

Côté perspectives 2025, le spécialiste de la distribution de produits de beauté anticipe des ventes comprises entre 11,5 et 11,6 milliards de dollars, soit une légère hausse par rapport à celles de 2024.

(AOF) - Les ventes nettes d'Ulta Beauty en 2024 ont augmenté de 0,8% pour atteindre 11,3 milliards de dollars. Les ventes comparables ont augmenté de 0,7% par rapport à une hausse de 5,7% l'année d'avant. La marge brute s'est élevée à 4,39 milliards de dollars contre 4,38 milliards de dollars en 2023. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 1,6 milliard de dollars contre 1,7 milliard de dollars en 2023. Le résultat net s'est élevé à 1,2 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 25,34 dollars contre 26,03 dollars en 2023.

