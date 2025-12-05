Ulta Beauty atteint un niveau record grâce à des perspectives revues à la hausse et à une forte demande de maquillage et de soins de la peau

5 décembre - ** Les actions d'Ulta Beauty ULTA.O ont bondi jusqu'à 12 % pour atteindre un niveau record de 595,94 $

** Le distributeur de cosmétiques a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, bénéficiant d'une forte demande pour ses produits de maquillage et de soins de la peau

** La société prévoit un bénéfice annuel de 25,20 à 25,50 dollars par action, contre une prévision antérieure de 23,85 à 24,30 dollars

** Nous pensons qu'Ulta s'exécute extrêmement bien et qu'il est en bonne voie pour bénéficier d'une demande saine et continue de produits de beauté pour les fêtes de fin d'année", ont déclaré les analystes de Canaccord Genuity dans une note ** Le plan d'Ulta Beauty visant à améliorer l'exploitation des magasins, le marketing et la vente numérique a permis de stimuler rapidement les ventes, selon les analystes de Morningstar

** Pour le troisième trimestre, le bénéfice par action de 5,14 $ a battu les estimations de 4,64 $, selon les données compilées par LSEG

** Au moins huit sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions de cours pour l'action

** La médiane des prévisions des 27 analystes qui couvrent le titre est de 608 $ avec une note moyenne d'achat, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ULTA a progressé de près de 23%