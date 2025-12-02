UL Solutions perd du terrain, la société mère réduisant sa participation dans l'entreprise de tests de sécurité

2 décembre -

** Les actions d'UL Solutions ULS.N ont baissé de 2,1 % hors séance à 87 $ après le lancement de l'offre secondaire

** L'entreprise de tests de sécurité basée à Northbrook, Illinois, déclare que ()

** Goldman Sachs et JP Morgan sont les chefs de file de l'offre ** La vente porterait les avoirs d'ULSE à environ 125,6 millions d'actions, selon le prospectus d'offre

** La société a environ 201 millions d'actions en circulation

** Les actions d'ULS ont clôturé mardi en baisse de 1,5 % à 88,85 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à 78 %

** 5 des 11 analystes couvrant ULS considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 6 la considèrent comme un "maintien"; le PT médian de 96 $ est en hausse par rapport à 72 $ il y a un mois, selon les données de LSEG