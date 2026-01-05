Ukraine-Frappes russes contre des infrastructures énergétiques à Kharkiv-maire

La Russie a mené lundi cinq frappes de missiles sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, causant des "dégâts très importants" aux infrastructures énergétiques, a déclaré son maire Ihor Terekhov.

"Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre des infrastructures. C'est une attaque contre le chauffage, l'eau, la vie quotidienne des gens. Ils essaient de nous briser par la peur et l'obscurité", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram, sans préciser les cibles visées.

Le parquet régional de Kharkiv a indiqué dans un communiqué qu'au moins un civil a été blessé lors de l'attaque.

Kharkiv, ville de plus d'un million d'habitants, est située près de la frontière russe. La température y était d'environ -3°C lundi dans la journée et devrait baisser durant la nuit. Selon le fournisseur d'électricité local, les habitants bénéficiaient d'électricité en moyenne 14 à 16 heures par jour avant cette récente attaque.

À Dnipro, une entreprise appartenant au producteur agricole américain Bunge BG.N a été touchée lors d'une frappe distincte qui a provoqué une fuite de 300 tonnes d'huile de tournesol, a déclaré Borys Filatov, le maire de la ville située à l’est de l’Ukraine.

Depuis novembre, la Russie a fortement augmenté le nombre et l'intensité de ses attaques contre le système énergétique et logistique ukrainien, plongeant des régions entières dans le noir.

Un tiers de la ville de Kyiv, la capitale ukrainienne, s'est retrouvé sans chauffage après une vaste attaque russe fin décembre, tandis qu'Odessa, le plus grand port maritime d'Ukraine, a été pratiquement privé du courant pendant plusieurs jours après une série d'attaques.

La Russie a également attaqué les centrales qui fournissaient de la chaleur à Tchernihiv et Kherson.

(Rédigé par Yuliia Dysa et Pavel Polityuk ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)