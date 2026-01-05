 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Frappes russes contre des infrastructures énergétiques à Kharkiv-maire
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:45

La Russie a mené lundi cinq frappes de missiles sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, causant des "dégâts très importants" aux infrastructures énergétiques, a déclaré son maire Ihor Terekhov.

"Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre des infrastructures. C'est une attaque contre le chauffage, l'eau, la vie quotidienne des gens. Ils essaient de nous briser par la peur et l'obscurité", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram, sans préciser les cibles visées.

Le parquet régional de Kharkiv a indiqué dans un communiqué qu'au moins un civil a été blessé lors de l'attaque.

Kharkiv, ville de plus d'un million d'habitants, est située près de la frontière russe. La température y était d'environ -3°C lundi dans la journée et devrait baisser durant la nuit. Selon le fournisseur d'électricité local, les habitants bénéficiaient d'électricité en moyenne 14 à 16 heures par jour avant cette récente attaque.

À Dnipro, une entreprise appartenant au producteur agricole américain Bunge BG.N a été touchée lors d'une frappe distincte qui a provoqué une fuite de 300 tonnes d'huile de tournesol, a déclaré Borys Filatov, le maire de la ville située à l’est de l’Ukraine.

Depuis novembre, la Russie a fortement augmenté le nombre et l'intensité de ses attaques contre le système énergétique et logistique ukrainien, plongeant des régions entières dans le noir.

Un tiers de la ville de Kyiv, la capitale ukrainienne, s'est retrouvé sans chauffage après une vaste attaque russe fin décembre, tandis qu'Odessa, le plus grand port maritime d'Ukraine, a été pratiquement privé du courant pendant plusieurs jours après une série d'attaques.

La Russie a également attaqué les centrales qui fournissaient de la chaleur à Tchernihiv et Kherson.

(Rédigé par Yuliia Dysa et Pavel Polityuk ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

BUNGE GLOBAL
92,005 USD NYSE -0,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:36 

    Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro est arrivé lundi pour comparaître devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui ouvre la voie au projet de Washington de contrôler ce ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin
    Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:32 

    Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite

  • Comparution initiale du président vénézuélien Nicolas Maduro devant les autorités fédérales américaines, à Manhattan
    La Suisse gèle les avoirs de Maduro après sa capture par les USA
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:31 

    ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de ‍Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:31 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank