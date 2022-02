Ukraine : «chasse gardée» par Moscou

L'Ukraine possède les terres les plus fertiles de la planète grâce à la présence du tchermoziom, très riche en humus, potasse, phosphore et oligo-éléments. (© CC)

Sur un territoire comparable à la France, le pays ne manque pas de ressources.

La hryvnia – prononcez rivnia – «ne vaut plus un kopeck», pourrait-on dire. Après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l’indépendance des régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine, la monnaie nationale est tombée à 0,03 euro.

En dix ans, elle a ainsi perdu plus des deux tiers de sa valeur. Le mois précédent, la Banque nationale d’Ukraine avait déjà relevé à 10% son taux directeur, à son plus haut depuis le 13 mars 2020.

Quant à l’indice UX de la Bourse de Kiev, il est revenu à son niveau du début 2021. À noter que, parmi les sept valeurs qui le composent, MHP (volailles et céréales), Motor Sich (moteurs d’avions et d’hélicoptères) et Ukrnafta (hydrocarbures) pèsent, à eux seuls, près des trois quarts de cet indicateur.

Le tchernoziom, «or noir» de l’Ukraine

Après l’annexion à la hussarde de la Crimée en 2014, cette nouvelle «violation flagrante du droit international, de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des accords de Minsk», selon Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, intervient à un très mauvais moment pour ce pays dont le territoire est comparable à celui de la France.

Contrairement à 2008 (crise mondiale) et 2014 (intervention de la Russie), l’Ukraine a réussi à tenir le choc en 2020 face à la pandémie sans subir une crise financière et ce,