UE-Temu écope d'une amende pour infraction aux règles sur les produits illégaux

Le géant chinois du commerce en ligne Temu s'est vu infliger jeudi une amende de 200 millions d'euros pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin d'empêcher la vente de produits illégaux, a annoncé jeudi le gendarme européen des technologies, à l'issue de la première phase d'une vaste enquête.

D'autres sanctions pourraient suivre dans les mois à venir à la suite d'une enquête de près de deux ans, menée en vertu de la loi sur les services numériques, ou Digital Services Act (DSA), qui impose aux grandes entreprises en ligne de prendre davantage de mesures pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes.

Les régulateurs européens ont enquêté sur Temu à la suite de plaintes déposées par Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et 17 de ses membres nationaux.

La Commission européenne a déclaré que l'entreprise n'avait pas identifié, analysé et évalué avec diligence les risques systémiques liés aux produits illégaux vendus sur sa plateforme et les préjudices qui en résultent pour les consommateurs de l'Union européenne.

La branche exécutive de l'UE a donné à Temu jusqu'au 28 août pour présenter un plan d'action qui sera évalué par les régulateurs, une décision déterminant si l'entreprise a pris des mesures suffisantes pour se conformer à la DSA devant être rendue dans deux mois.

"Il s’agit de gestion des risques. C’est véritablement l’un des piliers de notre DSA", a déclaré aux journalistes Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la sécurité, de la démocratie et de la souveraineté technologique. "Avec cette décision, nous envoyons un message très fort à Temu."

Elle a ajouté que les régulateurs poursuivraient leur enquête pour déterminer si la conception du service de Temu crée une dépendance, et procéderaient à une évaluation plus large visant à établir si l'entreprise vend des produits illégaux.

(Rédigé par Foo Yun Chee; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)