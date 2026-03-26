UE-Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos épinglés sur la protection des mineurs

La Commission européenne a accusé jeudi les plateformes de contenu pour adultes Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos d'avoir enfreint la législation en permettant à des mineurs d'accéder à du contenu pornographique sur leurs sites, ce qui pourrait entraîner de lourdes amendes.

Ces accusations font suite à une enquête de dix mois menée au titre du règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), qui impose aux très grandes plateformes en ligne de prendre des mesures renforcées afin de lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables.

"Les enfants accèdent au contenu pour adultes à un âge de plus en plus jeune et ces plateformes doivent mettre en place des mesures robustes, respectueuses de la vie privée et efficaces pour empêcher les mineurs d'accéder à leurs services", a déclaré la commissaire européenne chargée de la Souveraineté technologique, Henna Virkkunen, dans un communiqué.

La Commission européenne, chargée de l’application du DSA, estime que les entreprises concernées n’ont pas utilisé de méthodologies objectives et approfondies pour identifier et évaluer les risques liés à l’accès de mineurs à leurs services.

Elle a accusé Pornhub, détenu par le groupe chypriote Aylo Freesites, Stripchat, une filiale de la société chypriote Technius, XNXX, détenu par le groupe tchèque NKL Associates, et XVideos, filiale de WebGroup Czech Republic, d’avoir accordé plus d'importance à des préoccupations commerciales, notamment les risques réputationnels, au détriment des risques sociétaux pour les mineurs.

L'exécutif européen met également en cause le recours à un dispositif d’autodéclaration, qui permet aux utilisateurs d’accéder aux plateformes par un simple clic confirmant qu’ils ont plus de 18 ans.

Selon la Commission, ce mécanisme, ainsi que d’autres mesures telles que le floutage des pages, les avertissements de contenu ou les mentions "réservé aux adultes", ne constituent pas des moyens efficaces pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus préjudiciables.

La Commission a déclaré que Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos devaient mettre en place des mesures de vérification de l’âge respectueuses de la vie privée, afin d’assurer un niveau élevé de protection des enfants.

Les entreprises risquent des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d’affaires annuel mondial si elles sont reconnues coupables d’infractions au DSA.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)