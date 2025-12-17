 Aller au contenu principal
UE-Meloni juge "prématuré" de signer l'accord sur le Mercosur
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 12:19

Il serait "prématuré" de signer aujourd'hui l'accord entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur, a déclaré mercredi la présidente du conseil italien Giorgia Meloni.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devait se rendre au Brésil samedi pour signer cet accord conclu fin 2024 avec le marché commun sud-américain composé de quatre pays (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), mais elle a besoin pour cela du feu vert des États membres de l'UE.

(Reportage Angelo Amante et Alvise Armellini, version française Benjamin Mallet)

