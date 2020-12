Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UE-La Pologne s'attend à un autre sommet pour un accord sur le budget Reuters • 09/12/2020 à 10:03









(Actualisé avec précisions et déclarations supplémentaires) VARSOVIE, 9 décembre (Reuters) - Un autre sommet européen pourrait être nécessaire cette année après celui prévu jeudi et vendredi pour conclure un accord sur le budget pluriannuel et le plan de relance post-COVID de l'Union européenne, que la Pologne et la Hongrie refusent de voir conditionnés au respect de l'état de droit, a déclaré mercredi le ministre polonais des Affaires étrangères. "Si nous ne pouvons pas parvenir à un accord au cours des deux prochains jours (...) il faudra qu'il y ait un autre Conseil européen cette année ou alors les négociations auront lieu dans de nouvelles circonstances sous la présidence portugaise", a dit Zbigniew Rau à la radio publique polonaise. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, et le chef du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne, Jaroslaw Kaczynski, ont reçu mardi soir à Varsovie le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban. Varsovie et Budapest ont opposé le 16 novembre leur veto au projet de budget de l'UE de 1.100 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et au plan de relance post-COVID de 750 milliards d'euros, estimant que l'accès à ces fonds ne doit pas être rattaché au respect de l'état de droit. Le sujet devrait être débattu jeudi lors du sommet européen. A l'issue de sa rencontre avec Mateusz Morawiecki, Viktor Orban a estimé qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord cette semaine. Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a dit pour sa part mercredi que toute mention du mécanisme qui fait débat dans l'accord sur le projet de budget de l'UE devait être formulée avec clarté. "Je ne veux pas divulguer notre stratégie de négociation, mais le mécanisme de conditionnalité doit être inclus de manière claire (...) Si ce n'est pas clair, nous n'aurons pas de compromis", a-t-il déclaré à la télévision publique polonaise TVP. (Joanna Plucinska et Pawel Florkiewicz version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou)

