UCB: nouvelle indication en vue aux USA pour Bimzelx

(CercleFinance.com) - UCB a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accepté d'étudier sa demande de licence supplémentaire (sBLA) concernant Bimzelx dans une nouvelle indication potentielle, l'hidradénite suppurée.



Bimzelx, déjà approuvé aux Etats-Unis dans le traitement du psoriasis depuis octobre dernier, fait également l'objet d'autres demandes d'enregistrement dans l'arthrite psoriasique, la spondyloarthrite axiale et la spondylarthrite ankylosante à l'heure actuelle auprès de la FDA.



L'hidradénite suppurée est une inflammation chronique qui ressemble à de l'acné et qui laisse des cicatrices au niveau des aisselles, de l'aine, du pourtour mamelonnaire et de l'anus.



Suite à cette annonce, l'action UCB progressait de plus de 2,3% jeudi à la Bourse de Bruxelles, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice BEL 20.





