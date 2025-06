UCB: le titre monte après un essai de phase 3 positif information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - UCB s'adjuge plus de 2% vendredi à la Bourse de Bruxelles après avoir annoncé des résultats de phase 3 positifs dans le trouble du déficit en CDKL5, une maladie génétique rare.



Le groupe biopharmaceutique belge indique que l'étude sur la fenfluramine a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire, en permettant notamment une réduction de la fréquence des crises.



Le trouble CDKL5, aussi appelé CDD, est une maladie neurologique extrêmement peu commune qui se manifeste dès les premières semaines de vie par une épilepsie difficile à traiter.



Les enfants atteints présentent en conséquence des retards majeurs du développement, affectant la motricité, la vision, le sommeil et les capacités intellectuelles.



Cette pathologie, causée par des mutations du gène CDKL5 situé sur le chromosome X, touche environ une naissance sur 40.000 à 60.000.



Si les analystes s'attendent à un impact commercial relativement limité dans cette indication, ils prévoient que les ventes de la fenfluramine, déjà approuvée dans les syndromes de Dravet et de Lennox-Gastaut, deux autres formes d'épilepsie, atteignent un milliard d'euros à horizon 2030.



Vers 10h45, le titre grimpe de 2%, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice BEL 20.





Valeurs associées UCB 172,0000 EUR Euronext Bruxelles +1,90%