UBS: un accord à l'amiable trouvé avec la justice américaine

(Zonebourse.com) - UBS a annoncé lundi avoir conclu un arrangement à l'amiable avec le Département américain de la Justice (DoJ) afin de régler un litige lié à la vente de titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS) hérité de l'acquisition de Credit Suisse.



Le géant bancaire suisse indique que Credit Suisse Securities (USA) a accepté de débourser quelque 300 millions de dollars afin de mettre fin à ces poursuites ayant traité à la vente de ces titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels à haut risque.



Avec cet accord, UBS affirme avoir réglé un nouveau dossier hérité du rachat de Credit Suisse, dans le cadre de sa volonté de clore rapidement ces affaires 'de façon équitable et dans l'intérêt de toutes les parties concernées'.



Le groupe indique qu'il prévoit d'enregistrer un gain dans ses comptes de troisième trimestre grâce à l'annulation d'une réserve qui avait été constituée lors du rachat de Credit Suisse.



