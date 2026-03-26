UBS suspend les retraits d'un fonds immobilier, invoque un manque de liquidités

La banque suisse UBS UBSG.S a suspendu les retraits de son fonds immobilier Euroinvest pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, invoquant un manque de liquidités, a indiqué la banque dans un avis aux investisseurs vu par Reuters.

"Dans ce contexte de marché difficile, UBS Real Estate GmbH a pris la décision de suspendre les rachats pour le moment afin de garantir la protection des intérêts de tous nos investisseurs", a déclaré la banque dans un communiqué.

Le fonds, basé en Allemagne, disposait d'un encours sous gestion de 406,8 millions d'euros fin février, selon une fiche d'information.

UBS indique que les actifs liquides du fonds sont insuffisants pour répondre aux demandes de rachat et que toute demande soumise après le 25 mars ne sera pas traitée.

La banque suisse a également annoncé qu'elle suspendrait l'émission de nouvelles actions, estimant qu'il était peu probable que de nouvelles ventes améliorent de manière significative la liquidité du fonds et que cela pourrait exposer les investisseurs ayant souscrit pendant la suspension des rachats à des risques accrus.

La décision d'UBS intervient après les mesures prises par une série de gestionnaires d'actifs afin de limiter les retraits de fonds — principalement des fonds de crédit privé aux États-Unis — face à la forte augmentation des demandes de remboursement.

Ares ARES.N , Apollo Global APO.N et le fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock BLK.N ont déjà plafonné les retraits des investisseurs à 5%.

(Rédigé par Oliver Hirt à Zurich et Ananya Palyekar à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)