UBS souhaite continuer à exercer ses activités en Suisse

L'UBS a déclaré lundi qu'elle souhaitait continuer à opérer en tant que banque mondiale à partir de la Suisse, en réponse à un rapport selon lequel le président de l'UBS, Colm Kelleher, et le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, ont discuté en privé du transfert du siège social de la banque aux États-Unis.

Le Financial Times a rapporté que M. Kelleher et M. Bessent ont discuté de la question alors que la banque basée à Zurich continuait d'explorer des plans d'urgence pour quitter la Suisse si le gouvernement suisse ne revenait pas sur les nouvelles règles en matière de capital qui lui sont imposées.

Les initiés de la banque affirment qu'UBS a examiné la possibilité de déménager dans le cadre de ses plans d'urgence. En septembre, le New York Post a affirmé que la banque envisageait de déménager aux États-Unis en réponse aux exigences suisses en matière de capital.