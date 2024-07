UBS : si rebond du marché il y a, il devrait être de très courte durée

(AOF) - UBS considère qu’un parlement sans majorité est la meilleure issue possible du second tour des élections, même si la volatilité devrait rester élevée. La banque suisse rappelle que l’incertitude politique reste élevée en France, et les élections ont attiré l’attention sur la situation fragile du pays, avec un niveau élevé de la dette publique et du déficit budgétaire.

Par conséquent, les marchés devraient, selon lui, encore intégrer une certaine prime de risque politique par rapport à il y a un mois et, si rebond du marché il y a, il devrait être de très courte durée dans la mesure où les investisseurs étrangers continueront probablement de considérer le contexte politique en Europe comme incertain.