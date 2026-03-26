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UBS s'allège au capital d'Hugo Boss et passe sous les 13%
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:14

Hugo Boss a annoncé jeudi avoir été informé par UBS que la banque suisse avait réduit sa participation au capital du groupe allemand de prêt-à-porter. Elle n'en détient plus que 12,7% des droits de vote, contre 13,3% auparavant.

A la suite d'une cession de titres, l'établissement helvétique contrôle désormais directement 2,1% des droits de vote, à comparer à 3,4% précédemment.

Dans un avis financier, il est précisé qu'UBS a, par ailleurs, renforcé sa participation détenue par le biais d'instruments financiers, celle-ci étant passé à 10,6% contre 9,9% auparavant.

À la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss cédait 0,4% jeudi après-midi, limitant ainsi sa progression à 0,9% depuis le début de l'année.

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