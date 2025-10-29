UBS remonte son objectif de cours sur UCB
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:20
Le groupe dispose de la croissance des bénéfices la plus rapide parmi les sociétés pharmaceutiques européennes, qui est entièrement déterminée par le portefeuille commercialisé et ne dépend pas de la lecture du pipeline', souligne le broker.
Valeurs associées
|230,3000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+1,36%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 10:20:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Retraite : pourquoi les Français ont-ils "autant envie de quitter le travail" à 62 ans, s'interroge le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou
Cette question est "déterminante sur le fait que les Français résistent autant à l'idée de travailler deux ans plus", assure le ministre. La conférence sur le travail et les retraites, en novembre, doit tenter de parvenir à un accord entre partenaires sociaux sur ... Lire la suite
-
BASF: recul moins ample que prévu du résultat d'exploitation au 3eme trimestre dans un marché difficile
Le géant allemand de la chimie BASF a fait état mercredi d'une légère baisse de son résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre, qui dépasse cependant les attentes malgré la faiblesse de la demande mondiale et des effets de change défavorables. L'EBITDA ... Lire la suite
-
(AOF) - DBV a indiqué avoir clôturé le troisième trimestre 2025 avec un solde de trésorerie & équivalents de trésorerie de 69,8 millions de dollars permettant de financer l’activité jusqu'au troisième trimestre 2026. Ce solde s'élevait à 32,5 millions de dollars ... Lire la suite
-
Bic , le groupe français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables, a de nouveau abaissé ses perspectives annuelles pour 2025, mardi, après une "faible performance" au troisième trimestre et compte tenu de l'impact des droits de douane décrétés par les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer