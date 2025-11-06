UBS relève son objectif de cours sur Ryanair
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 12:20
UBS reste optimistes quant aux perspectives de Ryanair, soutenues par une direction solide, une maîtrise des coûts et des plans de croissance.
'Nous relevons notre objectif de cours à 32,55 EUR, contre 29,60 EUR précédemment' indique l'analyste.
Rappelons que Ryanair a dégagé un bénéfice net ajusté de 1,72 milliard d'euros au deuxième trimestre de son exercice comptable 2026 (juillet à septembre), en progression de 20% par rapport aux 1,43 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt.
Cette performance s'explique par une forte reprise des tarifs (+7% en moyenne) et une croissance de 8% de l'activité qui ressort à 5,48 milliards d'euros sur le trimestre.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
