UBS relève son objectif de cours sur Heineken
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:20
'Un retour à la croissance des volumes au cours en 2026 devrait justifier une revalorisation', estime le broker, dont les estimations de BPA dépassent de 5 à 7% celles du consensus, ce qui reflète principalement le rachat des activités de FIFCO.
Valeurs associées
|71,1800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,45%
