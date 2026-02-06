UBS relève son objectif de cours sur Assa Abloy
06/02/2026
"La conférence téléphonique du quatrième trimestre 2025 a confirmé les perspectives de reprise sous-jacente et d'amélioration des marges, mais la progression au premier trimestre devrait être freinée par les taux de change et certains facteurs ponctuels en janvier" indique UBS.
UBS abaisse ses estimations d'environ 3 % en raison des variations de change, mais continue d'anticiper une croissance à deux chiffres du BPA entre 2026 et 2028, ce que l'analyste juste attractif compte tenu du multiple VE/EBITA d'environ 17.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 27 fois avec un rendement d'environ 2%.
