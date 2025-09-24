UBS relève la note de General Motors à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de General Motors GM.N sont en hausse de 2,4 % à 60 $ dans les échanges matinaux

** UBS Global Research relève la note de l'action GM de "neutre" à "acheter"

** "Bien que les tarifs aient ajouté des coûts que GM ne répercutera pas sur le consommateur, nous croyons que GM dispose d'un certain nombre de leviers à sa disposition pour compenser les vents contraires" - courtier

** Relève l'objectif de prix à 81 $ contre 56 $, un potentiel de hausse de 38,3 % par rapport à la dernière clôture de GM

** Le courtier indique qu'il considère GM comme un bénéficiaire potentiel des réductions de taux et des cycles de capex aux États-Unis

** Plus tôt cette semaine, Citi a également augmenté l'objectif de prix sur GM

** La médiane des objectifs de prix de 29 courtiers couvrant le titre est de 62 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 12,5 % depuis le début de l'année