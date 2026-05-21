UBS relève la note de GE HealthCare à "neutre", mais estime que des risques persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** La société de courtage UBS relève la note du fabricant de matériel d'imagerie médicale GE HealthCare GEHC.O de "vendre" à "neutre" et abaisse son objectif de cours de 75 $ à 69 $

** Le nouvel objectif de cours laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de plus de 6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** UBS indique que le titre a déjà chuté d'environ 30 % depuis janvier et semble désormais suffisamment bon marché pour refléter bon nombre des risques

** La société note que GEHC doit encore résoudre plusieurs problèmes et ne voit pas de catalyseurs solides à court terme susceptibles de faire grimper le titre de manière significative

** La société de courtage indique que des inquiétudes subsistent concernant la pression sur les marges due à l'inflation, la reprise de la Chine en 2027, la concurrence des génériques pour Omnipaque et la capacité du dispositif de diagnostic Flyrcado à atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 500 millions de dollars en 2028

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action GEHC affiche une baisse de 21,7 % depuis le début de l'année