UBS relève Knight-Swift Transportation à "acheter" en raison du resserrement du marché du transport de lots complets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société de transport de fret Knight-Swift Transportation KNX.N ont légèrement augmenté après qu'UBS ait relevé le titre de "neutre" à "achat"

** La société de courtage considère KNX comme la mieux positionnée parmi les sociétés de transport de lots complets pour bénéficier de la hausse des taux et de l'attrition de l'offre de lots complets

** Elle ajoute que l'accélération de l'attrition mensuelle, qui a débuté en octobre, offre une visibilité sur la réduction de l'offre, tandis que l'augmentation des taux spot du transport de lots complets à partir de décembre témoigne également d'un resserrement du marché

** UBS augmente également les prévisions à 66 $ contre 54 $, soit une hausse de 26 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 15 des 21 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", cinq comme un "maintien" et un "vente"; leur PT médian est de 64 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, KNX est en baisse de 0,6 % depuis le début de l'année