UBS réitère son conseil sur Burberry après les résultats du 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 10:24
UBS souligne dans son étude du jour que les résultats du troisième trimestre de Burberry ont révélé une reprise de la demande plus forte que prévu en Chine, ce qui a permis d'améliorer la qualité des ventes.
"Les ventes au détail du troisième trimestre, à 665 millions de livres sterling, étaient conformes aux prévisions. À périmètre comparable, la croissance du troisième trimestre s'est établie à 3 % (prévisions de 2 %). La croissance sous-jacente des ventes au détail à taux de change constant s'est ainsi établie à 3 % (prévisions de 2 %)" indique le bureau d'analyse.
UBS estime que l'accélération du troisième trimestre devrait entraîner des révisions à la hausse des bénéfices.
Valeurs associées
|1 284,250 GBX
|LSE
|+0,33%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 10:24:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Des inondations étaient en cours jeudi dans la ville de Quimperlé (Finistère), alors que Météo-France a placé jeudi l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange crues, en plus du Finistère et du Morbihan. Dans le centre-ville de Quimperlé, quai Brizeux, l'eau est montée ... Lire la suite
-
Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises, est partenaire de BoursoBank pour son offre de dette privée. Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, revient ... Lire la suite
-
Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite
-
Les États-Unis "ont besoin de l'Europe", a insisté le dirigeant, qui souhaite voir l'UE "calmer les ennemis". Connu pour son franc-parler, le directeur général de Bpifrance, banque d'investissement publique française, a estimé jeudi 22 janvier que Donald Trump ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer