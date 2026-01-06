 Aller au contenu principal
UBS prévoit une amélioration du secteur de la restauration aux États-Unis en 2026 ; Brinker est en hausse après un relèvement de sa note
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** La société de courtage UBS se montre optimiste quant au secteur de la restauration aux États-Unis jusqu'en 2026, après les fortes pressions subies en 2025

** UBS anticipe des effets bénéfiques des mesures de relance de la loi « One Big Beautiful Bill », ce qui améliore les tendances des ventes du secteur; selon elle, les consommateurs à revenu élevé en bénéficieront le plus

** UBS entrevoit également un renforcement potentiel du sentiment des consommateurs et des comparaisons favorables qui stimulent les ventes, tandis que les pressions macroéconomiques sous-jacentes, telles que celles concernant les consommateurs à faible revenu, les jeunes et les Hispaniques, persistent ** UBS estime que les vents contraires cycliques et macroéconomiques sont les principales pressions qui pèsent sur le secteur de la restauration rapide, plutôt que les défis structurels, et elle prévoit que ce segment maintiendra une croissance supérieure à long terme

** La société de courtage fait passer Brinker International

EAT.N de "neutre" à "achat", y voyant les avantages d'un leadership fort, de menus améliorés et d'une valeur convaincante; elle augmente son objectif de cours à 175 $ contre 144 $, l'action étant en hausse de 5 % à 156,95 $

** UBS nomme la chaîne de cafés Dutch Bros BROS.N comme son premier choix dans le secteur, et y voit un potentiel de hausse, compte tenu de la croissance de ses magasins, qui est la plus élevée du secteur, ainsi que de la dynamique continue des ventes et du trafic ** UBS est positive sur Chipotle CMG.N car les perspectives de croissance des unités demeurent solides, tout comme les moteurs de vente, notamment l'innovation des menus et les efforts de valorisation

** UBS rétrograde cependant la chaîne de salades Sweetgreen

SG.N de "achat" à "neutre", s'attendant à ce que le trafic des magasins et les ventes mettent du temps à devenir positifs, les pressions macroéconomiques persistant jusqu'en 2026

Valeurs associées

BRINKER INTL
156,430 USD NYSE +4,66%
CHIPOTLE MEXICAN
39,030 USD NYSE +1,99%
DUTCH BROS RG-A
61,960 USD NYSE +3,01%
SWEETGREEN RG-A
7,180 USD NYSE +3,16%
06/01/2026

