UBS plus optimiste sur la valorisation de Société Générale

(AOF) - UBS a relevé son objectif de cours de 62 euros à 70 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Société Générale , qui est l'une de ses banques européennes préférées. Le bureau d'études anticipe une croissance du bénéfice par action de SocGen de 62 % entre l'exercice 2025 et l'exercice 2028, soit la deuxième plus forte croissance parmi les banques suivies, après Julius Baer, une action dont les bénéfices pour 2025 sont nettement déprimés.

"Outre la hausse progressive mais significative des marges d'intérêt nationales mise en évidence par les données de la banque centrale, la croissance des bénéfices de la Société Générale est également largement tirée par des facteurs spécifiques, notamment la rationalisation du réseau d'agences en France; l'amélioration prévue de 200 à 300 millions d'euros des bénéfices de Boursobank pour l'exercice 2026, grâce à la baisse des coûts d'acquisition des clients; les gains d'intégration d'Ayvens issus de l'accord avec Leaseplan, et la baisse des frais d'intégration," ajoute le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers ;

- Produit net bancaire de 26,8 Mds€ réalisé par la banque de détail, la banque privée et l’assurance en France –marques Société générale et Boursorama, la banque de détail, les services financiers et de mobilité à l’international et par la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ;

- Ambition : une banque robuste, à l'avant-garde des transformations positives et durables, à 100 % digitalisée ;

- Forte présence des salariés (9,84 % et 14,94 % des droits de vote) dans le capital, avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Lorenzo Bini Smaghi, Slawomir Krupa étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires réorganisée par une direction resserrée :

- performance de l’utilisation du capital : croissance des encours pondérés limitée à 1 % par an -hors Boursorama et ALD,

- poursuite des économies de coûts (680 M€ d’ici fin 2026) via l’efficience IT, la simplification de l’organisation et la proximité des métiers favorisant les ventes croisées,

- renforcement des positions fortes : réseau français, Boursobank, positions mondiales dans la mobilité (location de voiture Ayvens), les métiers actions (joint-venture avec Bernstein pour l’analyse ou avec Brookield pour la dette privée),

- innovation ancrée dans l'ADN du groupe, au service :

- d’une banque data driven via l’intelligence artificielle (+ 200 M€ de création de valeur annuelle via les données et l’IA), le cloud « 2nde génération », également réparti entre le privé et le public,

- de la création de modèles d’affaires -Shine pour les clients particuliers, Forge pour les obligations digitales, Arquant pour les cryptomonnaies… ;

- Stratégie environnementale visant le rang de n° 1 mondial de la finance durable en 2025 :

- projet « ESG by Design » d’intégration des critères dans tous les métiers,

- engagement de 500 Mds€ de contribution à la finance durable entre 2025 et 2030,

- fonds d’investissement pour la transition énergétique d’un montant de 1 Md€,

- partenariat avec la BEI de débouclage de 8 Mds€ pour financer les éoliennes ;

- Bilan solide avec un ratio CET 1 de 13,3 % % et un ratio de couverture des liquidités de 156 %.

Défis

- Evolution de l’actif net par action de 70 €, à comparer au cours de Bourse et du coût du risque, fortement diminué à 23 points de base au 1 er trimestre, notamment en banque de détail en France ;

- Réalisation d’un retour de capital additionnel élevé au 2 nd semestre ;

- Attente des investisseurs d’un relèvement du programme de rachat d’actions ;

- Après un 1 er trimestre de hausse de 10,2 % des revenus et de 69 % du résultat opérationnel, objectifs 2025 inchangés : ratio CET1 à 13%, coût du risque entre 25 et 30 points de base, hausse des revenus de + 3 %, coefficient d’exploitation inférieur à 66 % ;

- Dividende 2024 de 1,09 €, programme de rachat d’actions de 872 M€, avec engagement d’un taux de distribution global de 50 % réparti également entre dividendes et rachats d’actions.