UBS passe sous le seuil de 5% du capital de Bang & Olufsen
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 11:03
Dans son avis, l'entreprise danoise précise que l'établissement helvétique détenait, en date du mercredi 15 avril, plus de 7,2 millions d'actions, représentant 4,89% du capital et des droits de vote.
Une semaine auparavant, UBS contrôlait autour de 7,4 millions de titres, soit 5,05% du capital.
Cet allègement au capital intervient alors que Bang & Olufsen a fait état jeudi dernier d'une croissance de son chiffre d'affaires de 1% à taux de change constants sur son 3ème trimestre fiscal, une performance moins bonne que prévu, et revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026.
Le titre avait perdu plus de 2,2% jeudi dans le sillage de cette publication.
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