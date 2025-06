UBS: le repli continue, le capital fait toujours souci information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - UBS aligne une troisième séance consécutive de repli jeudi à la Bourse de Zurich, les investisseurs continuant de s'inquiéter des nouvelles exigences en matière de fonds propres imposées par les autorités suisses.



Vers 16h00, le titre de la banque privée cède près de 1%, ce qui porte à près de 10% son recul depuis le début de l'année.



Dans son dernier rapport sur la stabilité financière du pays, la Banque nationale suisse (BNS) a souligné l'importance de mettre en oeuvre les mesures supplémentaires récemment préconisées par le Conseil fédéral, estimant que le potentiel de pertes d'UBS restait 'significatif' en cas de crise.



UBS a vu sa profitabilité s'améliorer en 2024, hors écarts d'acquisition, grâce à une progression des revenus dans ses principales divisions, mais la BNS prévient que les coûts liés à l'intégration de Credit Suisse vont continuer à peser sur ses résultats.



Sur le plan réglementaire, la banque satisfait certes aux exigences du 'too big to fail' (TBTF), souligne la banque centrale, mais la règlementation actuelle - qui prévoit que les participations de la maison mère dans ses filiales ne sont que partiellement couvertes par des fonds propres - limite selon elle la visibilité sur la résilience réelle du groupe en cas de choc.



Pour mémoire, le Conseil fédéral a présenté au début du mois de nouvelles règles imposant à UBS un renforcement de 24 milliards de dollars de fonds propres dits 'CET1'.



Dans une note publiée ce matin, RBC Capital Markets juge ces exigences contraignantes, mais estime qu'UBS est en mesure d'en absorber l'impact à long terme, notamment par le biais de cessions d'actifs.



La perspective d'un renforcement significatif des règles suisses en matière de capital pèse depuis plusieurs semaines sur le cours de Bourse d'UBS car elle conduit les investisseurs à s'inquiéter sur la politique de redistribution de capital du groupe.



RBC indique, à ce titre, avoir revu à la baisse ses estimations de rachats d'actions pour les exercices 2026 et 2027, ramenées à trois milliards de dollars par an.





Valeurs associées UBS GROUP 24,910 CHF Swiss EBS Stocks -1,19%