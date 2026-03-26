UBS interrompt les retraits d'un fonds immobilier de 469 millions de dollars pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans

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La banque suisse UBS UBSG.S a suspendu les retraits de son fonds immobilier Euroinvest pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans, invoquant une insuffisance de liquidités, a indiqué la banque dans un avis à l'investisseur consulté par Reuters.

"Dans cet environnement de marché difficile, UBS Real Estate GmbH a pris la décision de suspendre les rachats pour le moment afin d'assurer la protection des intérêts de tous nos investisseurs", a déclaré la banque dans un communiqué.

Le fonds basé en Allemagne avait des actifs sous gestion de 406,8 millions d'euros (469,4 millions de dollars) à la fin du mois de février, selon une fiche d'information du fonds.

Dans son avis, UBS indique que les liquidités du fonds sont insuffisantes pour répondre aux demandes de rachat et que toute demande soumise après le 25 mars ne sera pas exécutée.

La banque suisse a également indiqué qu'elle suspendrait l'émission de nouvelles actions, car il est peu probable que des ventes supplémentaires améliorent sensiblement la liquidité du fonds et qu'elles pourraient exposer les investisseurs ayant souscrit pendant l'arrêt des rachats à des risques accrus si les rachats ne reprenaient pas et si le fonds était "liquidé".

La décision d'UBS est la dernière en date d'une série de gestionnaires d'actifs qui ont plafonné les fonds, la plupart d'entre eux étant des fonds de crédit privés aux États-Unis, en raison de l'augmentation des demandes de rachat.

Ares ARES.N , Apollo Global APO.N et BlackRock's BLK.N HPS Corporate Lending Fund ont précédemment plafonné les retraits des investisseurs à 5 %

(1 $ = 0,8666 euro)