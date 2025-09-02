 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 700,56
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS Group passe sous les 5% du capital et des votes de Rubis
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 10:55

(Zonebourse.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 août, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis et détenir 0,02% du capital et des droits de vote de cette société.

L'établissement financier helvétique explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession, hors marché, d'actions du distributeur de produits énergétiques, cession au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.

Valeurs associées

RUBIS
28,3200 EUR Euronext Paris -0,56%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank