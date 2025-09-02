UBS Group passe sous les 5% du capital et des votes de Rubis information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 10:55









(Zonebourse.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 août, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis et détenir 0,02% du capital et des droits de vote de cette société.



L'établissement financier helvétique explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession, hors marché, d'actions du distributeur de produits énergétiques, cession au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.





