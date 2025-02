UBS Global WM : Antoine Evenou nommé directeur commercial de la banque privée à Paris

Par la suite, il a contribué à la création et au développement du département gestion de fortune de BRED Banque Populaire (Groupe BPCE), où il a exercé en tant que banquier privé UHNW (Ultra High Net Worth – Très hautes fortunes), puis directeur des ingénieries, supervisant les activités d'ingénierie patrimoniale, de M&A et d'immobilier.

Antoine Evenou a débuté sa carrière en 2013 en tant qu'auditeur financier chez PwC à Bruxelles, avant d'évoluer vers le conseil en gestion de patrimoine et la banque privée. Il a successivement occupé des fonctions de banquier privé HNW (High Net Worth – Hautes fortunes) chez Edmond de Rothschild et UBS Wealth Management à Paris.

(AOF) - UBS Global Wealth Management annonce l'arrivée d'Antoine Evenou en tant que directeur commercial de la banque privée et du M&A mid-cap au sein de son bureau de Paris. Il était jusque-là était banquier privé UHNW au sein de l'équipe parisienne de J.P. Morgan Private Bank.

