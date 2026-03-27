UBS gèle un fonds immobilier allemand faute de liquidités
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:45
La chute du fonds tient à deux facteurs distincts. Le premier est idiosyncratique : un taux de vacance de 23,2% en août dernier, contre un niveau habituel inférieur à 10%, sur un portefeuille concentré sur les bureaux en France, Espagne, Luxembourg et Italie. Le second est systémique : les fonds immobiliers ouverts allemands subissent la conjonction de taux élevés, de coûts de construction en hausse et d'une demande en berne pour les bureaux, qui a poussé les rachats nets à 7,6 Mds EUR l'an dernier selon la Bundesbank, rapporte Bloomberg.
D'autres fonds ont pris des mesures similaires cette année, dont Fokus Wohnen Deutschland et Wertgrund WohnSelect D.
La décision s'inscrit dans un mouvement plus large de restriction des retraits qui touche également le crédit privé aux Etats-Unis, où Ares, Apollo Global et le fonds HPS Corporate Lending de BlackRock ont déjà plafonné les retraits à 5%.
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