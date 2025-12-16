UBS en tête de l'indice SMI, BofA passe à l'achat
Le broker estime qu'UBS constitue un dossier "très attractif" pour les investisseurs dans l'optique d'un éventuel assouplissement de la régulation suisse concernant les exigences de fonds propres, une perspective qui permettrait de libérer selon lui du capital pour investir ou distribuer des dividendes
Dans sa note, BofA ajoute que les activités dans lesquelles UBS excelle - la gestion de patrimoine et les services pour les marchés financiers - devraient continuer à se développer rapidement, laissant entrevoir une croissance du bénéfice par action (BPA) en forte hausse de 30% par an d'ici à 2028, soit le rythme le plus élevé prévu pour n'importe quelle grande banque dans le monde.
De son point de vue, UBS est le seul vrai grand gestionnaire de fortune mondial à même de tirer parti de la forte création de richesse aujourd'hui constatée en Asie.
Le titre rejoint ainsi sa sélection de "25 valeurs pour 2026" ainsi que sa liste "Europe 1" de meilleures idées d'investissement sur le Vieux Continent.
Vers 12h15, le titre gagnait autour de 2% tandis que le SMI avançait de 0,1%.
