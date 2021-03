UBS double BlackRock pour la collecte des fonds européens en janvier

(NEWSManagers.com) - Une fois n' est pas coutume, UBS s' est placé en tête de la collecte des fonds européens en janvier, avec 7,5 milliards d' euros, selon les dernières statistiques de Lipper Refinitiv. L' établissement suisse passe ainsi devant le géant américain BlackRock (+5,7 milliards) qui dominait la collecte mensuelle depuis plusieurs mois et s' était classé numéro un sur l' ensemble de 2020. Viennent ensuite les français Axa (+5 milliards) et Crédit Mutuel (+4,3 milliards), puis le néerlandais Zwitser Levenn (+3,9 milliards). A noter que Groupama et Ostrum Asset Management se classent respectivement sixième et septième.

" Il est étonnant de constater que les ETF ont joué un rôle majeur uniquement pour BlackRock en termes de distribution de fonds, alors que quatre des 10 principaux promoteurs de fonds en Europe proposent des ETF " , note Detlef Glow, responsable de la recherche EMEA de Lipper. En effet, le géant américain ne doit son solde positif qu' à ses ETF, alors que les autres ont collecté uniquement sur leurs fonds.

Par ailleurs, la collecte de Crédit Mutuel et celle d' Axa ont profité de flux positifs dans leurs fonds monétaires, de respectivement 4,1 milliards d' euros et 2,7 milliards. Et ce, alors que l' ensemble du secteur a été négatif (-11 milliards d' euros).

S' il a raté la première marche du classement, BlackRock a tout de même dominé la collecte sur les fonds actions, avec 12,4 milliards d' euros, devant UBS (+3,8 milliards), JPMorgan (+3,6 milliards), Allianz (+2,5 milliards) et Amundi +(2,4 milliards).

Absent du top 10 général, Amundi s' est distingué dans l' obligataire, avec des souscriptions nettes de 4,4 milliards d' euros, devant BlackRock (+3,6 milliards), ZwitserLevenn (+2,6 milliards), UBS (+2,5 milliards) et Axa (+1,7 milliard).

Concernant les fonds " mixed assets " , Tikehau s' illustre avec une collecte de 1 milliard d' euros, devant Aviva (600 millions), Vanguard (600 millions), Pimco (500 millions) et Axa (500 millions).

Globalement, les fonds commercialisés en Europe ont affiché une collecte de 67,5 milliards d' euros en janvier, dont 15,2 milliards d' euros dans des ETF. Les fonds actions ont tiré la collecte avec 51,6 milliards d' euros. Les fonds obligataires ont attiré 27,7 milliards.