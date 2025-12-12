UBS bondit sur fond d'espoir de compromis réglementaire en Suisse
Depuis l'absorption du Crédit Suisse en 2023, UBS est la seule banque systémique du pays. Le gouvernement souhaite qu'elle porte à 100%, contre 60% aujourd'hui, la capitalisation de ses filiales étrangères, afin de mieux couvrir les pertes potentielles hors de la Confédération. Cette réforme, qui imposerait à la banque de mobiliser quelque 24 milliards de dollars supplémentaires, repose sur l'utilisation exclusive de fonds propres dits CET1 (Common Equity Tier 1).
Le contre-projet des élus, porté par des représentants de l'UDC, du PLR, du Centre et des Vert'libéraux, prévoit d'assouplir cette exigence en autorisant UBS à couvrir jusqu'à 50% des besoins en capital de ses filiales étrangères avec des dettes AT1 (Additional Tier 1), un instrument hybride moins coûteux. Ce compromis vise à alléger la pression sur la banque, tout en maintenant une réglementation stricte.
Chez AlphaValue, Pierre-Yves Gauthier trouve cette proposition "étrange", car il faudra des rendements attendus importants sur les AT1 pour que les prêteurs reviennent à ce type de titres à haut risque. D'autant qu'hier, "la BCE a confirmé que les AT1 étaient des capitaux de faible qualité qu'il fallait éviter".
Sécurité contre compétitivité
Selon le texte consulté par l'Agence Reuters, la Suisse veut conserver les règles les plus exigeantes au monde, mais "l'écart avec les grands centres financiers de l'UE, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'Asie ne doit jamais être tel qu'il nuise à la compétitivité". Le plan suggère également de plafonner à 30% la part des activités de banque d'investissement dans les actifs pondérés par les risques du bilan. UBS a salué une approche "plus constructive que celle, extrême, du gouvernement", tout en rappelant que la Suisse applique déjà les règles de capital les plus sévères au monde. La banque appelle à des exigences "proportionnées et alignées sur les standards internationaux".
