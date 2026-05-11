UBS Asset Management réduit les frais de cinq ETF et élargit sa gamme Core

UBS Asset Management (UBS AM) annonce ce 5 mai une réduction des frais de cinq ETF ainsi que l’ajout d’un ETF Euro Stoxx 50 à sa gamme Core.

La baisse la plus significative concerne l’UBS Core MSCI USA UCITS ETF, dont le TER est divisé par deux, passant de 0,06?% à 0,03?%. L’UBS Core MSCI EMU UCITS ETF voit également ses frais diminuer de 0,12?% à 0,09?%, tout comme l’UBS Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF, qui passe de 0,09?% à 0,06?%. Enfin, deux autres ETF bénéficient d’une réduction de cinq points de base chacun : l’UBS MSCI World ex USA UCITS ETF et l’UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, dont les TER passent tous deux de 0,14?% à 0,09?%.

Cette initiative intervient un an après le lancement de la gamme d’ETF UBS Core, qui a enregistré une collecte nette dépassant 18,5 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Les ETF UBS Core totalisent désormais plus de 50 milliards de dollars d’actifs.