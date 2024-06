UBS AM lance un ETC de quotas d'émissions carbone européens

Aider les entreprises à réduire leur émission carbone. Le marché de quotas carbone européen est un système au sein duquel les corporates paient des quotas qui leur donnent le droit d’émettre une tonne de gaz à effet de serre, dans le cadre de leur activité et développement. Cet « outil » inspire les sociétés de gestion, notamment, qui bâtissent des produits autour de ces contrats carbone qui s’échangent de gré à gré ou en Bourse. Bien des gestionnaires ont créé une offre dédiée. Par exemple, en novembre dernier, DWS lançait Xtrackers Physical Carbon EUA ETC Security tandis que WisdomTree propose déjà deux ETC de quotas de carbone et que le SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2) était le premier ETC de quota carbone au monde avec un encours qui aujourd’hui, approche 200 millions de dollars.

Ces fournisseurs sont désormais rejoints par l’helvétique UBS qui annonce la commercialisation d’UBS European Physical Carbon ETC (CO2E). Cet ETC (exchange-traded product) est coté à la Bourse de Londres, à la Deutsche Boerse et au Six Swiss Exchange moyennant un TER (Total expense ratio) qui s’élève à 0,75?%. Ce produit passif ambitionne de délivrer le prix spot de l’European Energy Exchange (EEX).

Valérie Riochet