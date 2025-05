UBS à l'Achat sur Trigano

(AOF) - Les analystes d’UBS ont débuté le suivi du titre Trigano avec une opinion à l’Achat et un objectif de cours de 150 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse d’environ 40 % par rapport au cours de clôture de mardi. Si la banque suisse estime qu’à court terme l’activité du spécialiste des véhicules et équipements de loisirs sera impactée par le déstockage chez les distributeurs, ce phénomène est néanmoins déjà largement intégré dans les cours et les difficultés appartiennent au passé. UBS s’attend à une amélioration au second semestre, avant un retour à la croissance en 2026.

" La demande du marché final reste bonne, la démographie est positive et le positionnement et la stratégie solides de Trigano, qui propose des modèles abordables (entrée et milieu de gamme), devraient permettre à la société de bénéficier des tendances favorables du marché ", estime UBS. Par conséquent, les analystes prévoient une croissance à moyen terme d'environ 3,5 % par an, tirée par progression plus importante du marché des camping-cars et des mobile-homes.

