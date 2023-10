UBP réorganise sa direction des ventes dans la gestion d’actifs

Le groupe helvétique Union Bancaire Privée (UBP) a procédé à trois nominations dans sa division de gestion d’actifs. La firme a recruté Christian Betzel en qualité de responsable de la clientèle wholesale pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) début octobre. Il dirigeait précédemment l’activité wholesale de Wellington Management pour la région EMEA et a également travaillé comme directeur des ventes au sein de Nordea AM.

Nicolas Delrue, présent chez UBP depuis 2010, ajoute les fonctions de responsable des ventes institutionnelles pour la région EMEA à celles de directeur des spécialistes d’investissement. Quant à Christophe Gantebein, qui a rejoint UBP en janvier - en provenance de Partners Group - en tant que responsable mondial des solutions institutionnelles sur les marchés privés, il vient d’être nommé en charge du développement de l’activité de marchés privés d’UBP. Tous trois sont rattachés à Nicolas Faller, co-directeur général de la gestion d’actifs chez UBP.

L'Agefi