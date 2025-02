UBP optimiste sur les perspectives du marché indien

(AOF) - "Malgré la récente volatilité du marché boursier indien, les fondamentaux de l'Inde restent intacts", affirme Carlos Casanova, économiste chez UBP en charge de l'Asie. Selon lui l'Inde, qui est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, est en train de dépasser la zone euro en tant que troisième contributeur au produit intérieur brut (PIB) mondial en 2025. Les politiques budgétaires et monétaires fonctionnant en tandem, le pays "devrait maintenir sa trajectoire de croissance, ce qui laisse entrevoir des perspectives constructives pour 2025 et au-delà".

Le marché boursier a connu une baisse de 13% depuis son apogée, alimentée par les retraits des investisseurs étrangers. Or avec une population jeune et un faible taux d'urbanisation, le pays "reste l'une des économies à la croissance la plus rapide" au monde.

UBP relève qu'"un soutien cyclique est en train d'émerger", avec un budget moins restrictif conçu pour stimuler la consommation par des exonérations fiscales et des dépenses d'infrastructure accrues, alors que la Banque de réserve de l'Inde "a entamé un cycle de réduction des taux en février".

Si UBP a abaissé ses prévisions de PIB pour 2025 à 6,25%, ses prévisions pour 2026 restent inchangées à 6,6%. "Malgré les attentes d'une reprise dans les mois à venir, les investisseurs doivent rester attentifs aux risques de change et aux valorisations élevées".