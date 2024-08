Par ailleurs, et sous réserve de l'obtention des licences réglementaires requises, l'intégration de ces équipes contribuera aussi à élargir la présence de l'UBP dans certaines juridictions, notamment dans les îles Anglo-Normandes et à Gibraltar.

Société Générale Private Banking Suisse et SG Kleinwort Hambros bénéficient d'une expertise reconnue de longue date dans les domaines de la banque privée, de la gestion d'actifs et de la planification patrimoniale.

Ceci permettra également à l'UBP de renforcer son empreinte en Suisse, et d'accélérer son expansion au Royaume-Uni, où elle étend ses activités depuis près de trente ans, tant dans le domaine du wealth management que de l'asset management.

Cette opération marque une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie de l'UBP visant à accroître sa présence à l'international et à développer ses activités de wealth management à travers le monde.

Au terme de ces transactions, l'UBP verra augmenter de plus de 25 milliards de francs suisses ses avoirs sous gestion, lesquels se montaient à 150,8 milliards de francs suisses au 30 juin 2024.

(AOF) - L'Union Bancaire Privée (UBP) a conclu deux accords exclusifs avec Société Générale aux termes desquels elle procédera à l'acquisition des activités de banque privée de Société Générale basées en Suisse (Société Générale Private Banking Suisse), ainsi que de celles basées au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes (SG Kleinwort Hambros).

UBP acquiert les activités de banque privée de Société Générale au Royaume-Uni et en Suisse

