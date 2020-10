Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft revoit ses objectifs annuels Reuters • 29/10/2020 à 17:53









29 octobre (Reuters) - Ubisoft UBIP.PA a publié jeudi les résultats et objectifs suivants: * CA DE €757 MLNS AU S1 2020-2021 (+8,5%) * NET BOOKINGS DE €344,7 MLNS AU T2 FISCAL, SUPÉRIEUR À L'OBJECTIF D'ENVIRON €290 MLNS * OBJECTIFS 2020-21 : NET BOOKINGS DÉSORMAIS ATTENDU ENTRE €2,2 MDS ET €2,35 MDS ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS ENTRE €420 MLNS ET €520 MLNS * LES PRÉCÉDENTS OBJECTIFS ÉTAIENT ENTRE €2,30 MDS ET €2,65 MDS POUR LE NET BOOKINGS ET ENTRE €400 MLNS ET €600 MLNS POUR LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS * CETTE RÉVISION DES OBJECTIFS EST NOTAMMENT DUE AUX DÉCALAGES DE FAR CRY 6 ET DE RAINBOW SIX QUARANTINE SUR 2021-22, DEUX TITRES À FORTE CONTRIBUTION, EN RAISON DES DÉFIS DE PRODUCTION LIÉS AU TRAVAIL À DOMICILE Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA (Rédaction de Paris)

