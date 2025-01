Ubisoft : rechute de plus de 11%, surveiller les 11,565E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - Gros trou d'air pour Ubisoft qui repousse une nouvelle fois le lancement d'Assassin's Creed (au 20 mars) et reconnaît que les ventes ont décevantes durant les fêtes reconnait 'rechercher des solutions et envisager diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes'.

Le titre rechutait ce matin de plus de 11%, jusque sur 11E : les pertes se réduisaient ensuite rapidement à -5% mais la cassure des 11,56E pourrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 10,635E du 3 octobre dernier.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 12,00 EUR Euronext Paris -2,68%