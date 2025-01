Ubisoft: réalise un point stratégique de l'exercice 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce avoir mandaté des conseils de premier plan pour étudier et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes.



Sur le plan opérationnel, la Société continuera la mise en oeuvre de réductions de coûts significatives, tout en adoptant une approche très sélective en matière d'investissements, et prévoit désormais de dépasser les 200 millions d'euros de réduction de sa base de coûts fixes d'ici l'exercice 2025-26 par rapport à l'exercice 2022-23, sur une base annualisée.



Le net bookings du troisième trimestre de l'exercice 2024-25 est désormais attendu à environ 300 millions d'euros.



Ubisoft prévoit toujours un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre pour l'exercice 2024-25.



Le net bookings est désormais attendu à environ 1,9 milliard d'euros et inclut de nouvelles opportunités de partenariat pour les jeux et les franchises d'Ubisoft ainsi que pour la monétisation des droits de streaming acquis au cours du dernier exercice.





