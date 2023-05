Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Ubisoft lâche 3% en milieu de séance, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez UBS directement de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours réduit drastiquement de 55 à 20 euros, sur le titre de l'éditeur de jeux vidéo.



'Bien qu'Ubisoft ait réitéré ses prévisions d'EBIT (profit opérationnel) non-IFRS pour l'exercice 2023-24, nous pensons que des risques importants existent sur la base de l'exécution passée', prévient le broker.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -2.64%