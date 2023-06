Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : plafonne vers 28,5E, rétrograde sous les 28E information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Ubisoft plafonne vers 28,5E et rétrograde sous les 28E: le titre hésite donc à franchir la résistance des 28 du janvier et du 5 décembre 2022.

Ce n'est peut-être que reculer pour mieux sauter: le prochain objectif se situerait vers 32,49E, le 'gap' du 20 septembre 2022.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -3.49%