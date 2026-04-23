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Ubisoft-La sortie du remake d'"Assassins Creed Black Flag" prévue le 9 juillet
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 18:16

(Répétition sans changement)

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft UBIP.PA a annoncé jeudi qu'"Assassins Creed Black Flag Resynced", le remake d'un opus à succès sorti en 2013 et issu de sa série phare, "Assassin's Creed", serait disponible le 9 juillet 2026.

Il s'agit du premier lancement de jeu pour Ubisoft depuis la révision à la baisse de ses perspectives financières en janvier, le groupe ayant alors également annoncé la fermeture de studios et l'arrêt du développement de plusieurs jeux.

"À l’Âge d'Or de la piraterie, 'Assassin's Creed Black Flag Resynced' invite les joueurs à naviguer aux Caraïbes dans la peau d'Edward Kenway, un capitaine pirate rebelle", déclare le groupe dans un communiqué, soulignant également le retour de l'auteur-compositeur-interprète français Woodkid dans la bande originale du jeu.

"Si le showcase est un succès, je pense qu'une bonne réaction boursière est à prévoir", a déclaré à Reuters Corentin Marty, analyste chez TP Icap Midcap.

"Le jeu semble attendu et la valorisation reste peu rationnelle. Attention à ne pas décevoir en revanche", a-t-il ajouté.

"Assassins Creed Black Flag Resynced" sera disponible au prix public conseillé de 59,99 euros sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows PC via différentes plateformes, précise Ubisoft dans le communiqué.

(Leo Marchandon à Gdansk, version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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