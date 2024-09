Ubisoft décroche de plus de 13% après son avertissement

(AOF) - Ubisoft chute de 13,19% à 9,914 euros après avoir lancé hier un avertissement sur les résultats de son exercice 2024-2025 à la suite du décalage de la sortie du jeu Assassin's Creed Shadows et du lancement plus faible que prévu de Star Wars Outlaws. Parmi les réactions des analystes, Deutsche Bank a dégradé sa recommandation d'Acheter à Conserver, compte tenu d'une réduction plus importante que prévu des prévisions du groupe, de nouveaux retards dans les jeux et d'une perte de confiance dans le pipeline pour l'exercice 2026.

Neutre sur Ubisoft, JPMorgan a abaissé son objectif de cours de 21 euros à 11 euros.

L'éditeur de jeux vidéo anticipe désormais un net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - d'environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre. Il prévoyait auparavant une croissance solide des net bookings, sachant qu'ils s'étaient élevés à 2,32 milliards d'euros sur l'exercice précédent.

Une légère progression du résultat opérationnel ajusté était par ailleurs anticipée. Ubisoft anticipait également une hausse de la capacité d'autofinancement ajustée conduisant à un flux de trésorerie libre positif.

Le net bookings pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024-25 devrait s'élever à environ 350-370 millions d'euros contre 500 millions d'euros auparavant.

Assassin's Creed Shadows sera désormais lancé le 14 février 2025 alors qu'il était attendu le 15 novembre. " Bien que le jeu soit finalisé, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à accorder plus de temps au polish du titre ", a expliqué l'éditeur de jeux vidéo. L'exercice d'Ubisoft est clôturé fin mars.

S'agissant de Star Wars Outlaws, l'éditeur jeux vidéo indique que ses équipes de développement " sont actuellement pleinement mobilisées pour déployer rapidement une série de mises à jour visant à peaufiner et améliorer l'expérience des joueurs ". Il affiche comme objectif " d'engager un public plus large pendant les fêtes de fin d'année dans le but de positionner Star Wars Outlaws comme un jeu performant sur le long terme ". Le jeu sera disponible sur Steam le 21 novembre prochain.

" Bien que les résultats tangibles de la transformation de l'entreprise prennent plus de temps que prévu à se matérialiser, nous poursuivons notre stratégie, nous concentrant sur deux segments clés - les jeux d'Aventure en Monde Ouvert et les expériences natives Games-as-a-Service – visant croissance, récurrence et génération d'un flux de trésorerie libre robuste " a déclaré le PDG et co-fondateur, Yves Guillemot.

Il a ajouté que " le comité exécutif, sous la supervision du conseil d'administration, lance une revue visant à améliorer encore davantage notre exécution, notamment dans le cadre de cette approche axée sur le joueur, et à accélérer notre trajectoire stratégique vers un modèle plus performant au profit de nos parties prenantes et de nos actionnaires ".

=/ Points clés /=

- Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réalisé en Amérique du nord pour 53 % et en Europe pour 35 % ;

- Activité répartie entre les consoles pour 56 %, les ordinateurs pour 32 % et les téléphones pour 6 % ;

- 5 ambitions : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation ;

- Capital détenu à 25,42 % % du capital et 29,64 % des droits par 2 actionnaires agissant de concert -les frères fondateurs et la famille Guillemot avec 15,48 % des actions d’une part, le chinois Tencent avec 9,99 % d’autre part- puis par les salariés (3,6 %) ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de + 200 M€ de la base de coûts fixes par fermeture de bureaux et baisse des effecifs,, réduction du portefeuille avec suppressions de jeux et construction de marques et de services Live plus puissants ;

- depuis juin, engagement fort dans les jeux d’aventure en monde ouvert, avec objectif de regagner le leadership mondial, et dans les expériences natives ou GaaS- valorisation des jeux et streaming par les partenariats BtoB sur le back-catalogue ;

- innovation fondée sur des technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Voxel et le cloud computing avec Scalar…, accélérée par le soutien aux start-ups -6 à 10 incubées chaque année- et le déploiement de « Lead associate » pour les 45 studios de création et Motion Pictures pour l'animation et le film,

- sélectivité accrue dans la R&D, au prix de dépréciations élevées ;

- Stratégie environnementale :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction constante des émissions par employé, de 10,8 % en mars 2024 (vs 2019) ;

- Visibilité de l’activité avec un net booking quasiment égal au chiffre d’affaires annuel ;

- Bilan un peu tendu, avec une position nette négative de 881 M€ à fin septembre.

=/ Défis /=

- Activité concentrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Vers un report probable à la fin de l’année de la sortie de Star Wars Outlaws ;

- Spéculations sur les liens capitalistiques de la société holding Guillemot Brothers, fondatrice d’Ubisoft, avec le Tencent, titulaire de 49,9 % de son capital et de 5 % de ses droits de vote ;

- Confirmation du succès initial du nouveau jeu XDefiant et de la performance de Rainbow Six Siege ou The Crew Motorfest en début d’année, avant la sortie fin 2024 de Assassin’s Creed Shadowset l’offre en monde ouvert de Star Wars Outlaws ;

- Après une hausse de 12 % des revenus € au 1 er trimestre, objectif 2024-25d’une hausse solide du net booking, d’une légère hausse du résultat opérationnel et d’un autofinancement libre positif ;;

- Société ne distribuant pas de dividende.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Le lancement par Amazon de son offre de « cloud gaming » en France souligne la diversité des approches sur ce segment de marché.

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.